Еду прятали в снег: Жители Тверской области пять дней просидели без света

В Тверской области жители нескольких населённых пунктов оказались в экстремальных условиях после сильной метели, оставившей их без электричества, воды и тепла более чем на пять дней. В частности, обитатели деревни Курково были вынуждены закапывать продукты в снег, чтобы сохранить их пригодность.

Жительница Марина в интервью «Газете.ru» рассказала, что первое отключение произошло 21 ноября. С тех пор люди оставались без света, отопления и связи. Восстановление электроснабжения началось лишь в 3:00 26 ноября, однако многие деревни до сих пор остаются без электричества.

Жители пытались связаться с энергетическими компаниями через приложения и горячие линии, но сроки восстановления постоянно переносились. Отсутствие электричества привело к остановке насосов для воды и газовых котлов, оставив дома без отопления. В результате многие жители были вынуждены искать временное убежище у родственников или использовать генераторы, что обходилось им в значительные суммы — около 5 тысяч рублей в сутки на топливо.

По словам жительницы региона, за весь период катастрофы в деревню не подвозили ни воду, ни генераторы. Магазины в некоторых населённых пунктах закрылись из-за отсутствия электричества, а автолавки перестали приезжать из-за заваленных снегом дорог.

Ситуация осложнялась тем, что местные власти не смогли оперативно расчистить дороги из-за нехватки техники. «Россети писали, что в связи тяжёлыми погодными условиями произошли множественные обрывы ЛЭП. Ремонтные бригады работают круглосуточно, но их немного. Насколько я знаю, главы муниципалитетов обращались куда-то выше, но на всё один ответ — работы ведутся, больше бригад нет», — поделилась женщина.

Власти Тверской области сообщили, что за последние сутки электроснабжение было восстановлено у более чем 15 тысяч жителей, а всего за время восстановительных работ подключено свыше 44 тысяч адресов.

Тем не менее работы продолжаются в нескольких округах, и многие жители всё ещё ждут возвращения к нормальной жизни. Эта ситуация подчёркивает необходимость улучшения инфраструктуры и готовности к чрезвычайным ситуациям, чтобы предотвратить повторение подобных катастроф в будущем.