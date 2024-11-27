В Благовещенске ввели режим ЧС из-за «бури столетия»

В Благовещенске из-за «бури столетия» ввели в городе режим ЧС. Решение приняла комиссия по чрезвычайным ситуациям. Сейчас все силы и средства направлены на борьбу с последствиями бури, привлечённая техника и люди работают круглосуточно.

«Буря столетия» в Благовещенске. Видео © Telegram / Благовещенск №1

«Будем вводить режим ЧС. Вы сами видите какая сложная обстановка в городе. Это стихия. За два дня выпало столько же снега, сколько по нормам у нас выпадает за всю зиму. Ситуация форс-мажорная и городу нужна помощь», — написал мэр города Олег Имамеев в своём телеграм-канале.

Градоначальник также призвал местных жителей не оставаться в стороне и помочь справиться со стихией. Многие люди откликнулись на просьбу — жители многоквартирных домов вышли с лопатами, чтобы убрать дворовые территории.

Жители Благовещенска борются с последствиями «бури столетия». Видео © Telegram / Благовещенск №1

«ЗдОрово, если у нас получится провести своеобразный дружный городской субботник. Специальные службы города трудятся в круглосуточном режиме, мы, безусловно, справимся со всеми последствиями снегопада. Но вместе это сделаем быстрее», — поделился Имамеев.