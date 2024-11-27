«Орешник» (ракета)
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 ноября, 03:49

На Благовещенск обрушилась «буря столетия»

Благовещенск третий день засыпает снегом. Обложка © VK / Василий Орлов

Благовещенск третий день засыпает снегом. Обложка © VK / Василий Орлов

Благовещенск с понедельника, 25 ноября, засыпает обильными осадками. Непогоду в городской администрации уже окрестили «бурей столетия».

«Стихия ударила по Благовещенску: такого снегопада в областном центре не было век», — сказано в сообщении.

За ночь в областном центре выпало 13 миллиметров осадков. Всего же с начала снегопада — 36 миллиметров. Из-за осадков утром на маршруты не смогли выйти все автобусы, школы, предварительно до 29 ноября, переводят на дистанционное обучение.

Застрявший в сугробах Благовещенска автобус. Фото © Telegram / Благовещенск №1

Застрявший в сугробах Благовещенска автобус. Фото © Telegram / Благовещенск №1

Благовещенск третий день засыпает снегом. Фото © VK / Амур.инфо

Благовещенск третий день засыпает снегом. Фото © VK / Амур.инфо

Благовещенск третий день засыпает снегом. Фото © VK / Амур.инфо

Благовещенск третий день засыпает снегом. Фото © VK / Амур.инфо

Мэр Благовещенска Василий Орлов убирает снег с улицы. Видео © Telegram / Благовещенск №1

Летающие люди и вой: Адский буран перенёс российский посёлок в фильм-катастрофу
Летающие люди и вой: Адский буран перенёс российский посёлок в фильм-катастрофу

По данным Минтранса региона, три утренних рейса из-за снегопада ушли на запасной аэродром в Хабаровск — из Новосибирска, Екатерибурга и Владивостока. На вылет из Благовещенска задерживаются все рейсы, ушедшие в Хабаровск, а также международный рейс в Утапао.

Москву также накрыло снегом, но не в таких количествах. Однако таять он уже не будет до весны. Непогода на неделе придёт в 15 российских регионов, предупреждал ранее глава Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Артур Лапсаков
  • Новости
  • Погода
  • Общество
  • Амурская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar