На Благовещенск обрушилась «буря столетия»
Благовещенск третий день засыпает снегом. Обложка © VK / Василий Орлов
Благовещенск с понедельника, 25 ноября, засыпает обильными осадками. Непогоду в городской администрации уже окрестили «бурей столетия».
«Стихия ударила по Благовещенску: такого снегопада в областном центре не было век», — сказано в сообщении.
За ночь в областном центре выпало 13 миллиметров осадков. Всего же с начала снегопада — 36 миллиметров. Из-за осадков утром на маршруты не смогли выйти все автобусы, школы, предварительно до 29 ноября, переводят на дистанционное обучение.
Застрявший в сугробах Благовещенска автобус. Фото © Telegram / Благовещенск №1
Мэр Благовещенска Василий Орлов убирает снег с улицы. Видео © Telegram / Благовещенск №1
По данным Минтранса региона, три утренних рейса из-за снегопада ушли на запасной аэродром в Хабаровск — из Новосибирска, Екатерибурга и Владивостока. На вылет из Благовещенска задерживаются все рейсы, ушедшие в Хабаровск, а также международный рейс в Утапао.
Москву также накрыло снегом, но не в таких количествах. Однако таять он уже не будет до весны. Непогода на неделе придёт в 15 российских регионов, предупреждал ранее глава Гидрометцентра Роман Вильфанд.