На Благовещенск обрушилась «буря столетия»

Благовещенск с понедельника, 25 ноября, засыпает обильными осадками. Непогоду в городской администрации уже окрестили «бурей столетия».

«Стихия ударила по Благовещенску: такого снегопада в областном центре не было век», — сказано в сообщении.

За ночь в областном центре выпало 13 миллиметров осадков. Всего же с начала снегопада — 36 миллиметров. Из-за осадков утром на маршруты не смогли выйти все автобусы, школы, предварительно до 29 ноября, переводят на дистанционное обучение.

Застрявший в сугробах Благовещенска автобус. Фото © Telegram / Благовещенск №1

Благовещенск третий день засыпает снегом. Фото © VK / Амур.инфо

Благовещенск третий день засыпает снегом. Фото © VK / Амур.инфо

Мэр Благовещенска Василий Орлов убирает снег с улицы. Видео © Telegram / Благовещенск №1