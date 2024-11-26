Летающие люди и вой: Адский буран перенёс российский посёлок в фильм-катастрофу

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26 ноября, 07:48

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В якутском посёлке Тикси порывы ветра до 38 м/с, школы и детсады не работают

В посёлке Тикси Республики Якутия работу прекратили школы и детские сады. Из-за ветра приостановили работу школы и детские сады, ведь детей на улице просто снесёт пурга. Об этом сообщает местное издание ЯСИА со ссылкой на главу посёлка Наталью Султанову.

Ураган в Якутии. Видео © VK/Семен Филиппов / ЯСИА

«Вчера при температуре минус 17–19 градусов порывы ветра достигали 24–29 метров в секунду, вечером было усиление. С учётом метеопоказаний мы объявили актированный день в детских садах и школах, а также отменили работу женщин, чей труд не связан с непрерывным производством», — сообщила Султанова.

Местные рассказывают, что из-за непогоды также запланировали отключения электричества в некоторых районах Тикси.

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Ранее синоптик Вильфанд предупреждал россиян об опасной погоде и сильных снегопадах в 15 регионах страны. По его словам, в некоторых регионах Урала, Сибири и Якутии температурные показатели превысят климатическую норму на 12–20 °C.

Обложка ©

VK / Семен Филиппов

Владимир Озеров
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