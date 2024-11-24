Раненый лось чуть не затоптал охотника в Якутии
В Якутии раненый лось дал отпор охотникам и чуть не затоптал одного из них
В Якутии раненый лось отказался стать лёгкой добычей охотников и бросился на них во весь опор, пытаясь затоптать обидчиков. Кадры со смелым животным разлетелись в Сети. Пользователи высказали больше сочувствия сохатому, обвинив охотников в зверстве.
Лось дал отпор охотникам. Видео © VK / Северодвинск
Лось повстречался мужчинам прямо в поле. Один из охотников подкрался к нему с ружьём и выстрелил. Раненое животное убегать в лес не стало, а бросилось в сторону людей. Мужчина снова произвёл выстрел, но промахнулся. Лось встал на дыбы и выбил копытом оружие из его рук, после чего попытался затоптать своего врага. Чем закончилась история неизвестно. Два других охотника, судя по кадрам, пытались помочь товарищу, но тщетно, на этом видео обрывается.
Ранее сообщалось, что четыре человека погибли на трассе в Омской области после ДТП из-за выбежавшего на дорогу лося. Водитель «лады гранты» сбил животное, которое неожиданно выбежало на проезжую часть. После этого легковушку вынесло на встречку, где она врезалась в «тойоту ярис».
VK / Северодвинск