В Башкирии мужчина убил брата отставного генерала, перепутав его с лосем

Два года колонии грозит жителю Башкирии за случайное убийство брата генерала в отставке. Мужчина перепутал охотника с лосем и застрелил его.

Место убийства брата генерала в Башкирии. Фото © Telegram / sledcom02

По данным SHOT, накануне вечером трое братьев-пенсионеров и сын одного из них охотились на лося в Мишкинском районе Башкортостана. 50-летний мужчина, глядя в тепловизор, перепутал своего 75-летнего отца с лосем и выстрелил в него. Пенсионер скончался на месте.

Один из братьев погибшего — 70-летний генерал Минобороны в отставке Иван Горохов. Он был на этой охоте вместе с родственниками. Все были опытными охотниками и регулярно собирались для этого на природе. Возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности". Стрелявшему грозит до двух лет колонии.