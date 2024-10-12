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12 октября, 08:56

В Башкирии мужчина убил брата отставного генерала, перепутав его с лосем

Ружьё, из которого подстрелили брата генерала в Башкирии. Обложка © Telegram / sledcom02

Ружьё, из которого подстрелили брата генерала в Башкирии. Обложка © Telegram / sledcom02

Два года колонии грозит жителю Башкирии за случайное убийство брата генерала в отставке. Мужчина перепутал охотника с лосем и застрелил его.

Место убийства брата генерала в Башкирии. Фото © Telegram / sledcom02

Место убийства брата генерала в Башкирии. Фото © Telegram / sledcom02

По данным SHOT, накануне вечером трое братьев-пенсионеров и сын одного из них охотились на лося в Мишкинском районе Башкортостана. 50-летний мужчина, глядя в тепловизор, перепутал своего 75-летнего отца с лосем и выстрелил в него. Пенсионер скончался на месте.

Один из братьев погибшего — 70-летний генерал Минобороны в отставке Иван Горохов. Он был на этой охоте вместе с родственниками. Все были опытными охотниками и регулярно собирались для этого на природе. Возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности". Стрелявшему грозит до двух лет колонии.

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Недавно в селе Кердем Хангаласского района Якутии любопытство привело к гибели 14-летнего мальчика. Как сообщается, 16-летний подросток стащил из сейфа гладкоствольное ружье. Во время исследования направил ствол вверх и по случайности выстрелил, попав в голову погибшему.

Николай Рюмин
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