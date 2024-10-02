Пятна крови и туша в багажнике: Под Ульяновском поймали браконьера, застрелившего лосёнка

В ульяновском посёлке Николаевка полиция задержала 39-летнего браконьера, который застрелил годовалого лосёнка. Об этом сообщили в пресс-службе местных правоохранителей. При осмотре автомобиля «ВАЗ 21213» сотрудники ведомства обнаружили пятна крови, а в багажнике лежала туша животного.

«В ходе дальнейшего разбирательства установлено, что злоумышленник вечером приехал в лес поохиться. Выследив годовалого лосёнка, убил его и разделал тушу. После чего задержанный вернулся домой, оставил охотничье ружьё, взял упаковочные пакеты и вернулся в лес за мясом», — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 258 УК РФ (Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу).