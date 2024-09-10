Браконьеры застрелили птенца редкого стреха, который летал с Путиным в 2012 году
Mash: Птенца стерха, прославившегося полётом с Путиным, застрелили браконьеры
Полёт Путина со стерхами, 2012 год. Обложка © ТАСС / Алексей Дружинин
Браконьеры застрелили птенца знаменитого журавля-стерха, который летал с президентом России Владимиром Путиным. Как пишет Mash, мёртвую птицу обнаружили с помощью передатчика GPS-GSM для отслеживания пернатых.
По информации телеграм-канала, в ноябре 2022 года краснокнижного стерха перевели из Нижегородского зоопарка в Рязанскую область, где находится единственный в стране заповедник по разведению белых журавлей. Путин летал на мотодельтаплане с шестью особями стерха осенью 2012 года. Тогда глава государства показал выращенным в питомнике птицам маршрут перелёта на зимовку в тёплые края. У двух журавлей из этой стаи впоследствии родился птенец, который спустя несколько лет стал жертвой браконьеров.
Злоумышленников в настоящее время разыскивают, дело находится на контроле природоохранной прокуратуры. Отметим, что численность стерхов на сегодняшний день составляет приблизительно три тысячи особей, они занесены в Международную Красную Книгу и Красную Книгу России.
А ранее Life.ru рассказывал, что на Камчатке браконьеры убили с вертолёта трёх медведей. Охотники-нелегалы перевозили туши хищников, подвязав к вертолёту, с борта которого и проводили обстрел.