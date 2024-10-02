Более 30 человек спасают угодивших на мелководье на Камчатке косаток
Более 30 человек участвуют в операции по спасению угодивших на мель косаток на Камчатке. Видео работы у села Устьево в Охотском море показали в МЧС России.
Животных поливают водой, чтобы они могли дышать и передвигают на более глубокое место. Уплыть в открытое море они смогут только при приливе. Дно лимана покрыто илом, что мешает подойти технике.
Спасение угодивших на мелководье косаток на Камчатке. Видео © Telegram / МЧС России
Напомним, в плен попали двое взрослых и двое детёнышей косаток. Одно из животных погибло. Прилив прогнозируется через несколько часов. Сотрудники Минприроды оповещены о проблеме.
Telegram / МЧС России