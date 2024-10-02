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2 октября, 03:33

Более 30 человек спасают угодивших на мелководье на Камчатке косаток

Более 30 человек участвуют в операции по спасению угодивших на мель косаток на Камчатке. Видео работы у села Устьево в Охотском море показали в МЧС России.

Животных поливают водой, чтобы они могли дышать и передвигают на более глубокое место. Уплыть в открытое море они смогут только при приливе. Дно лимана покрыто илом, что мешает подойти технике.

Спасение угодивших на мелководье косаток на Камчатке. Видео © Telegram / МЧС России

Напомним, в плен попали двое взрослых и двое детёнышей косаток. Одно из животных погибло. Прилив прогнозируется через несколько часов. Сотрудники Минприроды оповещены о проблеме.

Обложка ©

Telegram / МЧС России

Артур Лапсаков
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