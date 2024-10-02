Стая косаток застряла на мелководье в Камчатском крае, одно животное погибло

Несколько косаток оказались в плену мелководья из-за отлива в лимане на западе Камчатского края. Самостоятельно вернуться в море они не могут, а потому вынуждены ждать прилива, который прогнозируется лишь через несколько часов. Одно из животных уже скончалось, сообщил глава регионального МЧС Сергей Лебедев.

Стаю косаток заметили рыбаки вблизи села Устьевое. Прибывшие на место инцидента спасатели не смогли сходу помочь млекопитающим, так как дно водоёма покрыто илом, а все катера промышленных предприятий подняты на берег. Ведётся разработка плана по вызволению животных из западни.

Стая косаток на мелководье в Камчатском крае. Видео © VK / Сергей Лебедев

«Первое, что приходит на ум — поливать их водой. Вытащить в море — никак. Придёт прилив — косатки сами уйдут. Ситуация очень сложная. Коллеги из Минприроды оповещены. На месте глава района Андрей Воровский», — добавил министр.