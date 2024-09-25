Израненного кита выбросило на мель после охоты касаток в бухте Врангеля
В Хабаровском крае спасают выброшенного на мель израненного краснокнижного кита
Торчащее из воды тело кита. Фото © VK / Дальневосточные экспедиции
На Шантарских островах после пятичасовой охоты косаток в бухте Врангеля люди заметили севшего на мель осыхающего гренландского кита, который занесён в Красную книгу. Животное сильно изранено. Об этом сообщила в своём телеграм-канале министр туризма Хабаровского края Екатерина Пунтус.
Застрявший на мели кит. Видео © Telegram / Министр Пунтус. Za туризм.
«После пятичасовой охоты косаток в бухте на мели осох редкий краснокнижный гренландский кит! Млекопитающее сильно изранено, сейчас идёт отлив. Сотрудники ООО «Дальневосточные экспедии» оценивают его состояние, уже связались с учёными и росприроднадзором, получают рекомендации по действиям», — написала она.
По последним данным, в бухте начался прилив. Кит начал погружаться в воду и разворачиваться по направлению к большой воде, однако там всё ещё недостаточно воды.
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