Израненного кита выбросило на мель после охоты касаток в бухте Врангеля

На Шантарских островах после пятичасовой охоты косаток в бухте Врангеля люди заметили севшего на мель осыхающего гренландского кита, который занесён в Красную книгу. Животное сильно изранено. Об этом сообщила в своём телеграм-канале министр туризма Хабаровского края Екатерина Пунтус.

Застрявший на мели кит. Видео © Telegram / Министр Пунтус. Za туризм.

«После пятичасовой охоты косаток в бухте на мели осох редкий краснокнижный гренландский кит! Млекопитающее сильно изранено, сейчас идёт отлив. Сотрудники ООО «Дальневосточные экспедии» оценивают его состояние, уже связались с учёными и росприроднадзором, получают рекомендации по действиям», — написала она.

По последним данным, в бухте начался прилив. Кит начал погружаться в воду и разворачиваться по направлению к большой воде, однако там всё ещё недостаточно воды.