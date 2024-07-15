На пляже Новой Зеландии обнаружили труп редкого кита-ремнезуба

В Новой Зеландии на пляж выбросило тушу южноамериканского ремнезуба. Об этом заявили представители местного департамента по охране природы. Речь идёт о мужской особи длиной порядка пяти метров. Кит был найден недалеко от устья реки Таиери на Южном острове.

"Южноамериканские ремнезубы — один из самых малоизученных видов крупных млекопитающих современности. С 1800-х годов во всём мире было задокументировано всего шесть экземпляров, и все они, кроме одного, были добыты в Новой Зеландии. С научной и природоохранной точки зрения эта находка чрезвычайна важна", — пояснили в департаменте.

Обнаруженного ремнезуба поместили в холодильный ангар, образцы его ДНК уже выслали в Оклендский университет. Для окончательного определения его вида может потребоваться несколько недель или месяцев.

Пока об этих животных мало что известно: с 1800-х по всему миру было обнаружено лишь шесть особей южноамериканского ремнезуба. Пять из них были найдены в Новой Зеландии. Все туши были захоронены до того, как анализ ДНК подтверждал их идентификацию, поэтому животных было трудно изучить.