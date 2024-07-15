На пляже Новой Зеландии обнаружили труп редкого кита-ремнезуба
Тело редкого кита-ремнезуба. Обложка © doc.govt.nz
В Новой Зеландии на пляж выбросило тушу южноамериканского ремнезуба. Об этом заявили представители местного департамента по охране природы. Речь идёт о мужской особи длиной порядка пяти метров. Кит был найден недалеко от устья реки Таиери на Южном острове.
"Южноамериканские ремнезубы — один из самых малоизученных видов крупных млекопитающих современности. С 1800-х годов во всём мире было задокументировано всего шесть экземпляров, и все они, кроме одного, были добыты в Новой Зеландии. С научной и природоохранной точки зрения эта находка чрезвычайна важна", — пояснили в департаменте.
Обнаруженного ремнезуба поместили в холодильный ангар, образцы его ДНК уже выслали в Оклендский университет. Для окончательного определения его вида может потребоваться несколько недель или месяцев.
Пока об этих животных мало что известно: с 1800-х по всему миру было обнаружено лишь шесть особей южноамериканского ремнезуба. Пять из них были найдены в Новой Зеландии. Все туши были захоронены до того, как анализ ДНК подтверждал их идентификацию, поэтому животных было трудно изучить.
Ранее на острове Итуруп неподалёку от Курильска нашли мёртвого кита. На исполинском теле было несколько ран, самая свежая из которых находилась около его левого глаза. Что стало причиной его выбрасывания на берег, неизвестно.