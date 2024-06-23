Израненного мёртвого кита вынесло на берег острова Итуруп

На острове Итуруп неподалёку от Курильска нашли мёртвого кита. На исполинском теле есть несколько ран, самая свежая из которых находится около его левого глаза. Об этом сообщает общественно-политическая газета "Красный маяк".

Мёртвый кит у берегов Итурупа. Видео © Telegram / Общественно-политическая газета "Красный маяк" / Виталий Крутских

Тело морского обитателя длиной в 20 метров обнаружили туристы за бухтой Парусной. Учитывая внушительные размеры кита, погибнуть от таких ран он не мог.

"Кит выбросился совсем недавно, потому что буквально три дня назад я здесь проходил на лодке и берег был пустой", — рассказал рейдовчанин Виталий Крутских.

Мёртвый кит у берегов Итурупа. Видео © Telegram / Общественно-политическая газета "Красный маяк" / Виталий Крутских