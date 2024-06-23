Израненного мёртвого кита вынесло на берег острова Итуруп
На берегу острова Итуруп нашли выбросившегося на берег мёртвого кита
Мёртвый кит у берегов Итурупа. Фото © Telegram / Общественно-политическая газета "Красный маяк" / Виталий Крутских
На острове Итуруп неподалёку от Курильска нашли мёртвого кита. На исполинском теле есть несколько ран, самая свежая из которых находится около его левого глаза. Об этом сообщает общественно-политическая газета "Красный маяк".
Мёртвый кит у берегов Итурупа. Видео © Telegram / Общественно-политическая газета "Красный маяк" / Виталий Крутских
Тело морского обитателя длиной в 20 метров обнаружили туристы за бухтой Парусной. Учитывая внушительные размеры кита, погибнуть от таких ран он не мог.
"Кит выбросился совсем недавно, потому что буквально три дня назад я здесь проходил на лодке и берег был пустой", — рассказал рейдовчанин Виталий Крутских.
Мёртвый кит у берегов Итурупа. Видео © Telegram / Общественно-политическая газета "Красный маяк" / Виталий Крутских
Животное скончалось совсем недавно, поскольку запах мертвечины, на который постоянно сбегаются и слетаются ответственные за падаль лесные жители, отсутствовал, а туша выглядела нетронутой.
Ранее в Баренцевом море заметили кита, запутавшегося в рыболовных сетях. Специалисты проплыли около 120 километров прибрежной территории в его поисках. После двухчасовой погони и нескольких неудачных попыток спасателям удалось срезать верёвку, которая была обвита вокруг рта и шеи животного.