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23 июня, 13:40

Израненного мёртвого кита вынесло на берег острова Итуруп

На берегу острова Итуруп нашли выбросившегося на берег мёртвого кита

Мёртвый кит у берегов Итурупа. Фото © Telegram / Общественно-политическая газета "Красный маяк" / Виталий Крутских

Мёртвый кит у берегов Итурупа. Фото © Telegram / Общественно-политическая газета "Красный маяк" / Виталий Крутских

На острове Итуруп неподалёку от Курильска нашли мёртвого кита. На исполинском теле есть несколько ран, самая свежая из которых находится около его левого глаза. Об этом сообщает общественно-политическая газета "Красный маяк".

Мёртвый кит у берегов Итурупа. Видео © Telegram / Общественно-политическая газета "Красный маяк" / Виталий Крутских

Тело морского обитателя длиной в 20 метров обнаружили туристы за бухтой Парусной. Учитывая внушительные размеры кита, погибнуть от таких ран он не мог.

"Кит выбросился совсем недавно, потому что буквально три дня назад я здесь проходил на лодке и берег был пустой", рассказал рейдовчанин Виталий Крутских.

Мёртвый кит у берегов Итурупа. Видео © Telegram / Общественно-политическая газета "Красный маяк" / Виталий Крутских

Мёртвый кит у берегов Итурупа. Видео © Telegram / Общественно-политическая газета "Красный маяк" / Виталий Крутских

Животное скончалось совсем недавно, поскольку запах мертвечины, на который постоянно сбегаются и слетаются ответственные за падаль лесные жители, отсутствовал, а туша выглядела нетронутой.

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Ранее в Баренцевом море заметили кита, запутавшегося в рыболовных сетях. Специалисты проплыли около 120 километров прибрежной территории в его поисках. После двухчасовой погони и нескольких неудачных попыток спасателям удалось срезать верёвку, которая была обвита вокруг рта и шеи животного.

Владимир Озеров
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