В Баренцевом море обнаружили кита, запутавшегося в рыболовных сетях

В Баренцевом море нашли кита, который угодил в рыболовные сети. Теперь специалисты собираются помочь млекопитающему избавиться от неприятного хомута. Об этом рассказала глава Росприроднадзора Светлана Радионова в своём телеграм-канале со ссылкой на пресс-службу компании "Норникель", подключившейся к его спасению.

Кит, запутавшийся в сетях в Баренцевом море. Видео © Telegram / Светлана Радионова / Анастасия Куница

Операция по спасению кита Станислава запланирована на сегодняшний вечер. В первую очередь всё будет зависеть от погодных условий. Специалистам пришлось оплыть около 120 километров прибрежной территории Кольского полуострова в его поисках. Найти млекопитающее удалось лишь тогда, когда в море успокоились волны.

"Впереди — непростые действия по спасению Станислава. Спасатели освободят кита из сетей и окажут ему необходимую помощь. Из-за его размеров действовать нужно быстро и аккуратно. Надеемся, что вскоре Станислав сможет присоединиться к своим сородичам", — заявили в "Норникеле".