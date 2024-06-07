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7 июня, 08:55

В ЮАР кит-убийца съел акулу-людоеда, которая проглотила дельфина

В ЮАР кит-убийца съел акулу-людоеда, которая проглотила дельфина. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Uryadnikov

В ЮАР кит-убийца съел акулу-людоеда, которая проглотила дельфина. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Uryadnikov

В ЮАР кит-убийца съел акулу-людоеда сразу после того, как та проглотила дельфина. Тушу белой акулы на пляже Восточно-Капской провинции Южной Африки обнаружила морской биолог Элисон Таунер. О необычной морской находке сообщает издание The Sun.

Внутри почти пятиметровой акулы были обнаружены ещё не переваренные куски дельфина. Таунер отметила, что хищная рыба в четыре укуса справилась с дельфином и сразу после этого стала жертвой кита. По следам зубов специалист отметила, что последним звеном цепочки стала косатка. Это оказалось первым зарегистрированным нападением кита-убийцы на акулу-людоеда в Восточно-Капской провинции.

Чилийские рыбаки поймали исчезнувшую более 100 лет назад "акулу-ангела"
Чилийские рыбаки поймали исчезнувшую более 100 лет назад "акулу-ангела"

Ранее Life.ru рассказывал про акулу-убийцу, которая сорвала тренировку американских пловцов. Двенадцать спортсменов отрабатывали навыки и не заметили, как к ним подобралась хищная рыба. Ей удалось искусать одного из них.

Николай Рюмин
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