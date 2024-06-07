В ЮАР кит-убийца съел акулу-людоеда, которая проглотила дельфина

В ЮАР кит-убийца съел акулу-людоеда сразу после того, как та проглотила дельфина. Тушу белой акулы на пляже Восточно-Капской провинции Южной Африки обнаружила морской биолог Элисон Таунер. О необычной морской находке сообщает издание The Sun.

Внутри почти пятиметровой акулы были обнаружены ещё не переваренные куски дельфина. Таунер отметила, что хищная рыба в четыре укуса справилась с дельфином и сразу после этого стала жертвой кита. По следам зубов специалист отметила, что последним звеном цепочки стала косатка. Это оказалось первым зарегистрированным нападением кита-убийцы на акулу-людоеда в Восточно-Капской провинции.