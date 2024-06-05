Акула-людоед сорвала тренировку пловцов на отрытой воде в США People: В США белая акула атаковала пловцов и искусала одного из них 5 июня, 13:41 Акула покусала пловца у берегов США. Обложка © freepik

В США большая белая акула напала на пловцов, которые проводили тренировку в 90 метрах от берега. Об этом сообщает People. В результате неожиданной атаки пострадал один человек.

Всё произошло 2 июня вблизи города Дель-Мар в штате Калифорния. Двенадцать спортсменов отрабатывали навыки и не заметили, как к ним подобралась акула-людоед. Хищница набросилась на пловцов, схватила одного из них и искусала. Когда акулу удалось прогнать, спортсмены помогли своему 46-летнему товарищу добраться до берега.

Мужчину госпитализировали с укусами рук и туловища. Врачи оценили травмы как неопасные для жизни. После инцидента местные власти закрыли все ближайшие пляжи на два дня.

Ранее сообщалось, что на Мальдивских островах акула напала на туриста и чуть не откусила ему ногу. Инцидент произошёл в водах атолла Нууну. Мужчина потерял много крови. Ему провели сложную операцию, и теперь угрозы жизни нет, однако потребуется продолжительная реабилитация.

Авторы Татьяна Миссуми