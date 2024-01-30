Тупорылая акула впервые за 15 лет напала на человека в Сиднейской гавани 30 января, 14:49 Акула напала на женщину возле Австралии. Обложка © Shutterstock

В Сиднейской гавани в Австралии тупорылая акула набросилась на женщину и серьёзно повредила ей ногу. Нападение морского хищника в этом районе произошло впервые с 2009 года. Об этом сообщил телеканал 9News.

У берегов Сиднея акула набросилась на женщину. Обложка © Twitter / Ben John

Накануне вечером 29-летняя Лорен О'Нил проводила свободное время в гавани Элизабет-Бей в пригороде Сиднея. Внезапно акула подплыла к женщине и потащила её на глубину. У пострадавшей — тяжёлые травмы правой ноги и сильная потеря крови. Как ей удалось отбиться от хищника, не сообщается.

Первую помощь оказала ветеринар, которая случайно была рядом с местом трагедии. Она жгутом перетянула ногу пострадавшей, чтобы остановить кровотечение. Затем женщину на вертолёте доставили в больницу, врачам удалось стабилизировать её состояние. Сейчас власти Сиднея просят население не приближаться к гавани. До этого, в 2009 году, акула на том же месте едва не загрызла водолаза, у мужчины были травмы руки и бедра.

Ранее сообщалось, что большая белая акула атаковала 22-летнего рыбака в мексиканском штате Сонора, который собирал морские гребешки. Врачи не смогли спасти молодого человека.

Авторы Татьяна Миссуми