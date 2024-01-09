В Мексике собиравший морских гребешков рыбак погиб после нападения акулы-людоеда

Большая белая акула атаковала 22-летнего рыбака в мексиканском штате Сонора, который собирал морские гребешки. Об этом сообщает Mexico News Daily.

По информации издания, молодой человек искал моллюсков у побережья Калифорнийского залива, когда на него напала хищная рыба. Большая белая акула, известная как акула-людоед, укусила парня за левую ногу. Другие рыбаки, которые оказались свидетелями случившегося, доставили пострадавшего на ближайшую пристань.

К сожалению, рыбака спасти не удалось, несмотря на все усилия. По информации местных властей, 22-летний парень регулярно занимался фридайвингом. По их словам, на нём не было браслета, который излучает магнитные волны и мог бы отпугнуть напавшего на него морского хищника.