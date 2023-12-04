Акула отгрызла ногу женщине, пытавшейся спасти маленького сына

Акула напала на женщину на побережье залива Мелаке в Мексике. Пострадавшая скончалась от потери крови, сообщает газета Universal со ссылкой на Департамент гражданской защиты и пожарной охраны муниципалитета Сиуатлан в штате Халиско.

Акула напала на женщину на побережье залива Мелаке в Мексике. Скриншот © X / lopezdoriga

"Получив сообщение о человеке, у которого возникли проблемы с выходом из моря в районе Parque Acuático, офицеры немедленно отправились на место, чтобы оказать помощь. По прибытии была обнаружена женщина без признаков жизни, и одна из её ног была оторвана, по-видимому, в результате нападения акулы", — передаёт газета.

Погибшей оказалась туристка Мария Фернанда Мартинес Хименес. По информации издания Excelsior, женщина спасала своего малолетнего сына.