Акула отгрызла ногу женщине, пытавшейся спасти маленького сына
В Мексике женщина умерла в результате нападения акулы на побережье залива Мелаке
Акула напала на женщину на побережье залива Мелаке в Мексике. Пострадавшая скончалась от потери крови, сообщает газета Universal со ссылкой на Департамент гражданской защиты и пожарной охраны муниципалитета Сиуатлан в штате Халиско.
Акула напала на женщину на побережье залива Мелаке в Мексике. Скриншот © X / lopezdoriga
"Получив сообщение о человеке, у которого возникли проблемы с выходом из моря в районе Parque Acuático, офицеры немедленно отправились на место, чтобы оказать помощь. По прибытии была обнаружена женщина без признаков жизни, и одна из её ног была оторвана, по-видимому, в результате нападения акулы", — передаёт газета.
Погибшей оказалась туристка Мария Фернанда Мартинес Хименес. По информации издания Excelsior, женщина спасала своего малолетнего сына.
Ранее Лайф писал, что в сентябре этого года акула напала на 34-летнюю Зайнаб Ахмед Мохамед на курорте Дахаб всего в ста километрах от Шарм-эль-Шейха. Пострадавшая перенесла несколько операций. Врачи стабилизировали состояние девушки.