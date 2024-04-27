Чилийские рыбаки поймали исчезнувшую более 100 лет назад "акулу-ангела"

Чилийские рыбаки поймали считавшуюся исчезнувшей более века назад "акулу-ангела". Об этом сообщает Европейский журнал таксономии.

В далёком 1887 году учёные опубликовали описание "чилийской акулы-ангела" — маленькой скатообразной рыбы, обитающей в прибрежных водах Чили. Стоит отметить, что характеристика вида была не точной, а составить полное описание тела этой акулы мешал тот факт, что она крайне редко попадалась на глаза людям.

В итоге рыбаки отправили в Национальный музей естественной истории, расположенный в Сантьяго, замороженные экземпляры пойманных рыб. Там подтвердили, что это была именно Squantina Armata. Подчёркивается, что данный вид занесён в Красный список Международного союза охраны природы как "находящийся под угрозой исчезновения" из-за отсутствия исследований и наблюдений.