Чилийские рыбаки поймали исчезнувшую более 100 лет назад "акулу-ангела"
У берегов Чили выловили пропавшую в XIX веке "акулу-ангела"
Плоскотелая акула. Обложка © Shutterstock / FOTODOM
Чилийские рыбаки поймали считавшуюся исчезнувшей более века назад "акулу-ангела". Об этом сообщает Европейский журнал таксономии.
В далёком 1887 году учёные опубликовали описание "чилийской акулы-ангела" — маленькой скатообразной рыбы, обитающей в прибрежных водах Чили. Стоит отметить, что характеристика вида была не точной, а составить полное описание тела этой акулы мешал тот факт, что она крайне редко попадалась на глаза людям.
В итоге рыбаки отправили в Национальный музей естественной истории, расположенный в Сантьяго, замороженные экземпляры пойманных рыб. Там подтвердили, что это была именно Squantina Armata. Подчёркивается, что данный вид занесён в Красный список Международного союза охраны природы как "находящийся под угрозой исчезновения" из-за отсутствия исследований и наблюдений.
Ранее Life.ru писал, что в прошлом году у побережья египетского курорта Марса-эль-Алам заметили китовую акулу. Самую большую рыбу в мире увидели несколько дайверов, погрузившихся в Красное море.