Росприроднадзор показал спасение кита, который плавал с "удавкой" на шее у Териберки
Глава Росприродназдора Радионова: Запутавшийся в сетях у Териберки кит спасён
В Териберке спасли кита от сетей. Обложка © Telegram / Светлана Радионова
В Мурманской области активисты смогли спасти горбатого кита, который запутался в рыболовных сетях в районе села Териберка. Кадрами спасательной операции делится в телеграм-канале глава Росприроднадзора Светлана Радионова.
В Териберке спасли кита. Видео © Telegram / Светлана Радионова
Нож, которым снимали сети с кита в Териберке. Фото © Telegram / Светлана Радионова
"Удалось снять верёвку с кита. После двухчасовой погони и нескольких неудачных попыток спасателям удалось накинуть крюк с ножом на верёвку, которая сдавливала шею и рот животного. Операция прошла успешно. На фото видно, что сети на ките больше нет", — написала сегодня Радионова.
Как сообщалось 11 июня, во время прогулки на катерах по Баренцеву морю туристы заметили краснокнижного кита, которому рыболовные сети сдавили шею и рот. Животное отчаялось избавиться от удавки и обессиленное ожидало своей гибели. Активистам и спасателям потребовалось время, чтобы подобраться к киту и придумать способ освободить его. Всё осложнялось тем, что на море был шторм и спасательная операция постоянно откладывалась. Кита, кстати, прозвали Станислав.