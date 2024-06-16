ПМЭФ
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион

Росприроднадзор показал спасение кита, который плавал с "удавкой" на шее у Териберки

Глава Росприродназдора Радионова: Запутавшийся в сетях у Териберки кит спасён

16 июня, 09:55
В Териберке спасли кита от сетей. Обложка © Telegram / Светлана Радионова

В Териберке спасли кита от сетей. Обложка © Telegram / Светлана Радионова

В Мурманской области активисты смогли спасти горбатого кита, который запутался в рыболовных сетях в районе села Териберка. Кадрами спасательной операции делится в телеграм-канале глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

В Териберке спасли кита. Видео © Telegram / Светлана Радионова

Нож, которым снимали сети с кита в Териберке. Фото © Telegram / Светлана Радионова

Нож, которым снимали сети с кита в Териберке. Фото © Telegram / Светлана Радионова

"Удалось снять верёвку с кита. После двухчасовой погони и нескольких неудачных попыток спасателям удалось накинуть крюк с ножом на верёвку, которая сдавливала шею и рот животного. Операция прошла успешно. На фото видно, что сети на ките больше нет", — написала сегодня Радионова.

В ЮАР кит-убийца съел акулу-людоеда, которая проглотила дельфина
В ЮАР кит-убийца съел акулу-людоеда, которая проглотила дельфина

Как сообщалось 11 июня, во время прогулки на катерах по Баренцеву морю туристы заметили краснокнижного кита, которому рыболовные сети сдавили шею и рот. Животное отчаялось избавиться от удавки и обессиленное ожидало своей гибели. Активистам и спасателям потребовалось время, чтобы подобраться к киту и придумать способ освободить его. Всё осложнялось тем, что на море был шторм и спасательная операция постоянно откладывалась. Кита, кстати, прозвали Станислав.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
Комментариев: 0
avatar
Для комментирования авторизуйтесь!