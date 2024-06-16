Росприроднадзор показал спасение кита, который плавал с "удавкой" на шее у Териберки

"Удалось снять верёвку с кита. После двухчасовой погони и нескольких неудачных попыток спасателям удалось накинуть крюк с ножом на верёвку, которая сдавливала шею и рот животного. Операция прошла успешно. На фото видно, что сети на ките больше нет", — написала сегодня Радионова.

Как сообщалось 11 июня, во время прогулки на катерах по Баренцеву морю туристы заметили краснокнижного кита, которому рыболовные сети сдавили шею и рот. Животное отчаялось избавиться от удавки и обессиленное ожидало своей гибели. Активистам и спасателям потребовалось время, чтобы подобраться к киту и придумать способ освободить его. Всё осложнялось тем, что на море был шторм и спасательная операция постоянно откладывалась. Кита, кстати, прозвали Станислав.