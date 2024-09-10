Пули не при чём: Подозреваемый в шпионаже на РФ кит Хвальдимир погиб из-за палки

Норвежская полиция установила, что белуха по имени Хвалдимир, которую называли «российским китом-шпионом», погиб не от огнестрельного оружия. Как сообщает Barents Observer, вскрытие не выявило признаков стрельбы.

Согласно заключению, причиной смерти Хвалдимира стала палка размером 35 на 3 сантиметра, застрявшая у него во рту. Оказалось, что желудок кита был пуст, а многие внутренние органы значительно пострадали.