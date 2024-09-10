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10 сентября, 01:35

Пули не при чём: Подозреваемый в шпионаже на РФ кит Хвальдимир погиб из-за палки

Вскрытие установило, что погибший в Норвегии кит Хвальдимир умер не от пули

Кит-белуха Хвалдимир. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / marinemind_org

Кит-белуха Хвалдимир. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / marinemind_org

Норвежская полиция установила, что белуха по имени Хвалдимир, которую называли «российским китом-шпионом», погиб не от огнестрельного оружия. Как сообщает Barents Observer, вскрытие не выявило признаков стрельбы.

Согласно заключению, причиной смерти Хвалдимира стала палка размером 35 на 3 сантиметра, застрявшая у него во рту. Оказалось, что желудок кита был пуст, а многие внутренние органы значительно пострадали.

Учёный раскрыл секрет кита Хвалдимира, которого в Норвегии приняли за "русского шпиона"
Учёный раскрыл секрет кита Хвалдимира, которого в Норвегии приняли за "русского шпиона"

Напомним, кит-белуха Хвалдимир, которого на Западе окрестили российским шпионом, скончался у берегов Норвегии, в районе провинции Ругаланн. Кит получил известность в 2019 году, когда появился в скандинавской стране с аппаратурой для крепления экшн-камеры на теле.

Артём Гапоненко
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