Пули не при чём: Подозреваемый в шпионаже на РФ кит Хвальдимир погиб из-за палки
Вскрытие установило, что погибший в Норвегии кит Хвальдимир умер не от пули
Кит-белуха Хвалдимир. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / marinemind_org
Норвежская полиция установила, что белуха по имени Хвалдимир, которую называли «российским китом-шпионом», погиб не от огнестрельного оружия. Как сообщает Barents Observer, вскрытие не выявило признаков стрельбы.
Согласно заключению, причиной смерти Хвалдимира стала палка размером 35 на 3 сантиметра, застрявшая у него во рту. Оказалось, что желудок кита был пуст, а многие внутренние органы значительно пострадали.
Напомним, кит-белуха Хвалдимир, которого на Западе окрестили российским шпионом, скончался у берегов Норвегии, в районе провинции Ругаланн. Кит получил известность в 2019 году, когда появился в скандинавской стране с аппаратурой для крепления экшн-камеры на теле.