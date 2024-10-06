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6 октября, 13:22

В Якутии подросток случайно застрелил из ружья 14-летнего мальчика

Ружьё, из которого случайно убили подростка в Якутии. Обложка © Telegram / Следком Якутии

Ружьё, из которого случайно убили подростка в Якутии. Обложка © Telegram / Следком Якутии

В якутском селе Кердем Хангаласского района любопытство обернулось смертью 14-летнего мальчика. Как сообщается, 16-летний подросток взял из сейфа гладкоствольное ружье, после чего направил ствол вверх и по случайности выстрелил, попав в голову погибшему. Об этом сообщили в республиканском СК.

«От полученного ранения в голову потерпевший скончался на месте происшествия», — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются.

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А ранее Life.ru рассказывал, что в колонию поместили родителей, которые жестоко убили свою восьмимесячную дочь. Женщину отправили за решётку на 13 лет, а мужчину — на 15.

Мария Любицкая
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