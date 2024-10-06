В Якутии подросток случайно застрелил из ружья 14-летнего мальчика
Ружьё, из которого случайно убили подростка в Якутии. Обложка © Telegram / Следком Якутии
В якутском селе Кердем Хангаласского района любопытство обернулось смертью 14-летнего мальчика. Как сообщается, 16-летний подросток взял из сейфа гладкоствольное ружье, после чего направил ствол вверх и по случайности выстрелил, попав в голову погибшему. Об этом сообщили в республиканском СК.
«От полученного ранения в голову потерпевший скончался на месте происшествия», — говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются.