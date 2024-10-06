В Якутии подросток случайно застрелил из ружья 14-летнего мальчика

В якутском селе Кердем Хангаласского района любопытство обернулось смертью 14-летнего мальчика. Как сообщается, 16-летний подросток взял из сейфа гладкоствольное ружье, после чего направил ствол вверх и по случайности выстрелил, попав в голову погибшему. Об этом сообщили в республиканском СК.