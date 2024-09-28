Застрелил и закопал: Пермяк признался в жёстком убийстве приятеля

В Пермском крае расследуют жестокое убийство гражданина Владислава М. В совершении преступления признался его приятель. Мужчина написал явку с повинной и рассказал, что застрелил знакомого.

«Злоумышленник <...> сознался, что убил Владислава <...> выстрелами в голову из карабина Сайга. Тело он завернул в пакеты и закопал в лесу в 40 километрах от Кудымкара», — пишет kp.ru.

О пропаже убитого стало известно 3 июня. Он поехал из Юсьвы в Кудымкар, чтобы обсудить проблемы с приятелем, однако перестал выходить на связь. Именно он и убил мужчину, которого искали всё лето.