За похищение и зверское убийство бизнес-леди из Балаково задержана жена её любовника
По делу об убийстве бизнесвумен в Балаково задержана главная подозреваемая
Наталья Алёшникова (Сизова). Обложка © VK / Наталья Сизова
Сотрудники правоохранительных органов задержали Светлану Тюрьганову по делу о похищении и убийстве бизнесвумен Натальи Алёшниковой из города Балаково Саратовской области. Балаковский районный суд продлил ей срок задержания на 72 часа.
Согласно карточке на сайте инстанции, Тюрьганова проходит по делу в качестве подозреваемой. По предварительной версии следствия, мотивом преступления могла стать ревность и желание отомстить. Как стало известно Life.ru, Наталья Алёшникова поддерживала слишком близкие отношения с мужем главной подозреваемой. Балаковский суд получил ходатайство о её аресте, которое будет рассмотрено судьёй Ольгой Поповой 29 сентября.
Напомним, 24 сентября стало известно, что двое мужчин в масках похитили Наталью Алёшникову, затолкали её в машину и увезли в неизвестном направлении. Впоследствии автомобиль нашли брошенным в лесу, его замаскировали ветками. Тело Алёшниковой лежало внутри, у неё было перерезано горло. Её супруг объявил награду в миллион рублей за информацию об убийцах, а накануне и его самого задержали после допроса. СК рассматривал две основные версии расправы: любовный треугольник и угон.