За похищение и зверское убийство бизнес-леди из Балаково задержана жена её любовника

Сотрудники правоохранительных органов задержали Светлану Тюрьганову по делу о похищении и убийстве бизнесвумен Натальи Алёшниковой из города Балаково Саратовской области. Балаковский районный суд продлил ей срок задержания на 72 часа.

Согласно карточке на сайте инстанции, Тюрьганова проходит по делу в качестве подозреваемой. По предварительной версии следствия, мотивом преступления могла стать ревность и желание отомстить. Как стало известно Life.ru, Наталья Алёшникова поддерживала слишком близкие отношения с мужем главной подозреваемой. Балаковский суд получил ходатайство о её аресте, которое будет рассмотрено судьёй Ольгой Поповой 29 сентября.