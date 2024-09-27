В заказе убийства саратовской бизнесвумен заподозрили ревнивую жену её любовника
SHOT: В убийстве жительницы Балаково подозревают жену её любовника
Убитая предпринимательница Наталья Алёшникова (Сизова). Обложка © VK / Наталья Сизова
В связи с убийством 47-летней бизнесвумен из города Балаково Саратовской области Натальи Алёшниковой задержана жена любовника жертвы. Об этом пишет SHOT.
Муж Светланы. Фото © SHOT
По данным телеграм-канала, 53-летней Светлане уже продлили срок задержания, в ближайшее время ей изберут меру пресечения. Рассматривается версия, что она могла устранить соперницу из ревности. Светлана с мужем жила в соседнем с Натальей доме. Задержанная ранее занималась разведением собак.
Напомним, 24 сентября стало известно, что двое мужчин в масках похитили Наталью Алёшникову, затолкали её в машину и увезли в неизвестном направлении. Впоследствии автомобиль нашли брошенным в лесу, его замаскировали ветками. Тело Алёшниковой лежало внутри, у неё было перерезано горло. Её супруг объявил награду в миллион рублей за информацию об убийцах, а накануне и его самого задержали после допроса. СК рассматривал две основные версии расправы: любовный треугольник и угон.