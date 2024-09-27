В заказе убийства саратовской бизнесвумен заподозрили ревнивую жену её любовника

В связи с убийством 47-летней бизнесвумен из города Балаково Саратовской области Натальи Алёшниковой задержана жена любовника жертвы. Об этом пишет SHOT.

По данным телеграм-канала, 53-летней Светлане уже продлили срок задержания, в ближайшее время ей изберут меру пресечения. Рассматривается версия, что она могла устранить соперницу из ревности. Светлана с мужем жила в соседнем с Натальей доме. Задержанная ранее занималась разведением собак.