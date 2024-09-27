Убийца 12-летней девочки на Кубани поверг в шок жуткой причиной расправы В Краснодарском крае задержан мужчина за расправу над 12-летней школьницей 27 сентября, 08:41 Задержание мужчины по подозрению в убийстве девочки. Обложка © Telegram / Следком

В Краснодарском крае полиция задержала 35-летнего мужчину по подозрению в убийстве 12-летней школьницы, тело которой было обнаружено 2 сентября в реке возле хутора Бураковский Кореновского района. Об этом сообщает СК РФ.

Задержание мужчины по подозрению в убийстве девочки. Видео © Telegram / Следком

«Фигуранту предъявлено обвинение, в ходе допроса он признал вину и рассказал об обстоятельствах произошедшего. Следователем с участием обвиняемого проведена проверка показаний на месте», — уточнили в ведомстве.

По словам задержанного, он украл у девочки сумку, но там не оказалось больших денег, после чего он выбросил её тело, велосипед и личные вещи в водоём, чтобы скрыть следы преступления. Возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ «Убийство». В ближайшее время подозреваемому изберут меру пресечения, следствие будет требовать его ареста.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге мужчина убил свою сожительницу и растворил её тело в кислоте. О преступлении узнала бывшая жена подозреваемого, она и обратилась с заявлением в полицию.

Авторы Татьяна Миссуми