Выпавший в Москве снег не растает до весны

В Московский регион окончательно пришла зима. За сутки в области выросли самые настоящие сугробы, которые уже вряд ли растают до самой весны. Об этом пишет 360.ru, ссылаясь на слова метеоролога Евгения Тишковца.

Больше всего снега выпало на западе Подмосковья. Например, в Дмитрове зафиксировали высоту снежного покрова 14 сантиметров. В Истре, в районе Новоиерусалимского монастыря, сугробы достигли 15 сантиметров, в Волоколамске — 20 сантиметров, в Клину — 21, в Можайске — 22.

«На юге и востоке Подмосковья из-за прошедших дождей снежный покров отсутствует», — добавил Тишковец.

В самой Москве снега выпало гораздо меньше. В частности, на главной метеостанции ВДНХ высота снежного покрова составила всего пять сантиметров. Центр города засыпало на два сантиметра, а Тушино — на пять. На метеостанции МГУ сугробы достигли в высоту 10 сантиметров. По словам метеоролога, такие показатели характерны для первой декады декабря.