Прошедшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени

Ночь с 26 на 27 ноября в Москве и Подмосковье стала самой холодной за эту осень. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Словно предвосхищая скорое наступление через четверо суток календарной зимы морозцы крепчают. Минувшая ночь в столичном регионе стала самой холодной в текущем сезоне», — отметил Тишковец в телеграм-канале.

На главной московской метеостанции ВДНХ к шести утра было зафиксировано -5,8 градуса. В других районах столицы температура варьировалась: на Балчуге -5,5, в Строгино -5,9, в Тушино -6,4, в Бутово -6,8, а в Новой Москве до -7,3 градуса. В Подмосковье морозы оказались ещё более суровыми: в Ново-Иерусалиме -8,6, в Можайске -8,8 и в Волоколамске -8,9 градуса. Эти показатели соответствуют климатическим нормам декабря.

По словам синоптика, окончательные данные о минимальной температуре будут известны позднее. Однако уже сейчас очевидно, что ночь на 27 ноября стала самой холодной с начала осени. В ближайшие часы температура может ещё немного понизиться, особенно в удалённых районах.

В среду, 27 ноября, в Москве и области ожидается облачная погода с прояснениями и небольшой снег. На дорогах местами возможна гололедица. Днём температура воздуха в столице будет колебаться от -1 до -3 градусов, в Подмосковье – от -1 до -6 градусов. Скорость южного и юго-западного ветра составит 4–9 метров в секунду, а атмосферное давление установится на уровне 753 мм ртутного столба.

Синоптики предупреждают, что средняя суточная температура воздуха в этот день будет немного ниже климатической нормы. При этом существенных осадков не ожидается, хотя в ночь на 28 ноября возможен временами снег, а днём — мокрый снег.