«Настоящие мужики»: В Заполярье россияне вытолкали из снежного плена автобус, несмотря на буран

В заполярном Норильске жителям пришлось выталкивать собственноручно застрявший в снегу автобус, чтобы добраться домой. Видео с места опубликовала одна из пассажирок, передаёт телеграм-канал «Норильск Today».

Пассажиры самостоятельно вытаскивали автобус из снега в Норильске. Видео © Telegram / Норильск Today

Пассажиров автобуса застал врасплох мощнейший снежный буран. Мужчинам пришлось выйти из салона и общими силами выталкивать автобус. Потоки ветра были настолько сильными, что даже заглушали голос автора видеоролика.

«Поехали, блин, домой», — говорит женский голос за кадром.

В итоге автобус удалось вызволить из «снежного плена».

«Мужики красавцы! Мы однажды так с ВС - 9 в «газельке» ехали, застряли, потом руками вытащили. В такую же погоду. Киньте это видео на западные паблики, пусть офигеют», — отметили один из комментаторов.

Другой пользователь назвал пассажиров настоящими мужиками.