Мощный снегопад накрыл Кавказ и оставил местных жителей без света

Мощный снегопад накрыл Кавказ, вызвав значительные перебои в электроснабжении и транспортном сообщении. В результате непогоды пострадали несколько населённых пунктов и автомобильных маршрутов. Кадрами бушующей стихии поделился Mash Gor.

Снегопад накрыл Кавказ. Видео © Telegram / Mash Gor

Во Владикавказе оборвались провода, из-за чего без электричества остались посёлок Попов Хутор и селение Балта. В селе Верхний Ларс власти закрыли проезд в сторону Грузии до особого распоряжения. В Дагестане движение через Гинухский перевал будет невозможно до шести вечера, так как там выпало 50 сантиметров снега.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд уточнил, что сильные осадки в виде дождя, снега и мокрого снега, а также ветер до 15–22 м/с ожидаются на большей части Северо-Кавказского федерального округа. В период с 27 по 28 ноября в регионе прогнозируются сильные дожди, мокрый снег и значительное налипание снега, что может усугубить гололёдные явления.

Несмотря на сложные погодные условия, на Домбае уже готовы открыть сезон для туристов. Однако пока покататься можно лишь на учебном склоне, так как подготовка основных трасс затруднена из-за погодных условий.

Обычно во Владикавказе большую часть ноября преобладают солнечные дни: этот месяц считается самым сухим за весь год. Средний показатель силы ветра для этого периода — 1,5 м/с. Средняя температура днём в ноябре составляет 9,1 градусов, в то время как ночью она опускается до 4 градусов.