Гидрометцентр зафиксировал аномально тёплую погоду по всей России

На всей территории России на неделю дольше будут преобладать аномально высокие температуры. Причина эту заключается в переносе воздуха из Атлантики и глобальном потеплении. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Ситуация такова, что вообще на всей территории страны очень высокие температуры. Связано это с тем, что воздушная масса переносится из Атлантики, когда воздух переносится оттуда — всегда тепло. В связи с тем, что глобальное потепление меняет циркуляцию, прохождение атлантического воздуха в Сибирь и особенно на Дальний Восток встречалось раньше крайне редко, но в нынешнем веке всё чаще и чаще возникает такая ситуация», — рассказал синоптик ТАСС.

По словам Вильфанда, на востоке Уральского федерального округа показатели температуры находятся на отметке в 15-16 градусов выше привычных значений. Превышение нормы прогнозируется во всей Сибири, в Тюменской и Курганской областях, а также в западных регионах Якутии.

В Алтайском крае температура в начале недели составит минус 3-6 ночью, днём — около нуля. Аналогичная ситуация в Томской и Новосибирской областях. Отрицательные значения термометры покажут лишь к концу недели, заключил метеоролог.