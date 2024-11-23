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Регион
23 ноября, 20:26

Мощный циклон «Каэтано» принёс снегопады и перебои с электричеством в ЦФО

Центральную Россию накрыл балканский циклон «Каэтано»

Снегопад в Московской области. Обложка © Telegram / Москва Live

Снегопад в Московской области. Обложка © Telegram / Москва Live

Центральные регионы России оказались под влиянием балканского циклона «Каэтано», который принёс обильные снегопады и сильный ветер. Многие регионы оказались не готовы к такому природному сюрпризу.

Погода в Брянской области и Тверской, где из-за снегопада произошло массовое ДТП. Видео © Telegram / Подслушано Брянск / Подслушано Тверь и Тверская область

Как отметил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, по данным базовой метеостанции на ВДНХ, циклон высыпал на Москву 11 мм осадков, что составляет 21% месячной нормы ноября. На других метеостанциях столицы осадков зафиксировали от 8 до 14 мм.

Самым снежным городом Подмосковья стал Можайск, где выпало 21 мм осадков — 42% от месячной нормы. Этот показатель стал новым суточным рекордом для города, превзойдя достижение 1978 года (12 мм). В Коломне выпало 14 мм осадков, что составляет 32% ноябрьской нормы и повторяет рекорд того же 1978 года.

Деревья рухнули в Калужской области после урагана. Фото © Telegram / Калуга | События | Подслушано

Деревья рухнули в Калужской области после урагана. Фото © Telegram / Калуга | События | Подслушано

Калужская область пострадала от поваленных ветром деревьев, более 500 из них обрушились на линии электропередач. В Твери снегопады также повредили несколько линий электроснабжения.

Синоптик Татьяна Позднякова, в свою очередь, сообщила, что максимальный снежный покров зафиксирован в Брянской и Смоленской областях. В Брянске высота снега достигла 26 сантиметров, в Вязьме и Гагарине — 20 сантиметров.

«Расслабляться не стоит»: Москвичей предупредили о новом циклоне
«Расслабляться не стоит»: Москвичей предупредили о новом циклоне

Ранее москвичей предупредили о мокром снеге и гололёде. Как сообщил синоптик Ильин, в субботу и воскресенье Москву и Подмосковье ожидают похолодание, снегопад и скользкие дороги.

Анатолий Цейко
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