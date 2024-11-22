«Расслабляться не стоит»: Москвичей предупредили о новом циклоне

Уже 23 ноября к столичному региону подойдёт очередной циклон. Ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, а также образование гололёда. Об этом сообщил РИА «Новости» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Согласно его словам, в ближайшие дни в городе сохранится неустойчивая погода. Ранее синоптик предупреждал, что в четверг и пятницу в столице может выпасть порядка 50% месячной нормы осадков из-за прохождения холодного атмосферного фронта.

«Расслабляться не стоит, поскольку, по расчётам, к Москве приближается очередной циклон. В субботу уже будет очередная область низкого давления, и пойдут осадки преимущественно в виде дождя и мокрого снега. Прогнозируется налипание мокрого снега на провода», — уточнил Вильфанд.

Температурный фон в выходные также будет соответствовать неблагоприятным погодным условиям. Ночью температура воздуха снизится до 0…-2 °C, а днём столбики термометров будут колебаться в пределах от 0 до +2 °C.