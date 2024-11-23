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23 ноября, 08:37

Москвичей предупредили о мокром снеге и гололёде

Синоптик Ильин предупредил жителей Москвы и области о гололедице на выходных

В субботу и воскресенье Москву и Подмосковье ожидает похолодание с мокрым снегом. Жителям нужно быть готовыми к образованию гололедицы, предупредил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

Так, 23 ноября днём температур воздуха в столице установится на уровне 2 градусов, возможны поры ветра до 11 м/с. В ночь на 24 ноября похолодает до -4. Днём в Москве и области также ожидается температура от -5 до 0. Ветер будет достигать 10 м/с.

«Местами возможна гололедица», — подчеркнул собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

В понедельник, по его словам, похолодает до -8 ночью. Днём столбик термометра покажет от -6 до -1. Ветер в столичном регионе будет достигать 8 м/с.

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Ранее москвичей предупредили о наступлении настоящей зимы на выходных. Синоптик Тишковец обещал жителям столицы сильные снегопады.

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Life.ru

Борис Эльфанд
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