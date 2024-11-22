Синоптик Тишковец предупредил о наступлении настоящей зимы в Москве на выходных

Москва скоро встретит настоящую зиму. По прогнозу ведущего специалиста метеорологического центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, уже в субботу столицу ожидают мощные снегопады. Об этом он сообщил в своём телеграм-канале.

Он отметил, что в субботу начнётся формирование устойчивого снежного покрова высотой в четыре-шесть сантиметров, что соответствует климатической норме для этого времени года. Так что жители Москвы могут начинать готовиться к зимним условиям уже с предстоящих выходных.

«А в Можайском районе Подмосковья уже снеговика можно слепить — скоро и в Москве, готовимся. <...> В воскресенье вдохнем настоящего зимнего воздуха», — написал Тишковец. В этот день ожидается солнечная погода без осадков с дневной температурой от минус двух до минус пяти градусов. В течение следующей недели температура может опуститься до минус восьми градусов.

До этого Тишковец сообщал, что циклон «Каэтано» приближается к Москве. Как раз он и накроет столицу в субботу, а также принесёт с собой осадки высотой 9–11 миллиметров. При этом синоптик склоняется к тому, что предстоящая зима будет скорее тёплой и снежной.