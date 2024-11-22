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22 ноября, 14:18

Синоптик Тишковец предупредил о наступлении настоящей зимы в Москве на выходных

В субботу в городе начнутся сильные снегопады. Обложка © freepik.com / freepik

В субботу в городе начнутся сильные снегопады. Обложка © freepik.com / freepik

Москва скоро встретит настоящую зиму. По прогнозу ведущего специалиста метеорологического центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, уже в субботу столицу ожидают мощные снегопады. Об этом он сообщил в своём телеграм-канале.

Он отметил, что в субботу начнётся формирование устойчивого снежного покрова высотой в четыре-шесть сантиметров, что соответствует климатической норме для этого времени года. Так что жители Москвы могут начинать готовиться к зимним условиям уже с предстоящих выходных.

«А в Можайском районе Подмосковья уже снеговика можно слепить — скоро и в Москве, готовимся. <...> В воскресенье вдохнем настоящего зимнего воздуха», — написал Тишковец. В этот день ожидается солнечная погода без осадков с дневной температурой от минус двух до минус пяти градусов. В течение следующей недели температура может опуститься до минус восьми градусов.

До этого Тишковец сообщал, что циклон «Каэтано» приближается к Москве. Как раз он и накроет столицу в субботу, а также принесёт с собой осадки высотой 9–11 миллиметров. При этом синоптик склоняется к тому, что предстоящая зима будет скорее тёплой и снежной.

Синоптик рассказал жителям Центральной России, какой будет зима
Синоптик рассказал жителям Центральной России, какой будет зима

Напоминаем, что до этого гидрометцентр зафиксировал аномально тёплую зиму по всей России. Превышение нормы прогнозируется во всей Сибири, в Тюменской и Курганской областях, а также в западных регионах Якутии. В некоторых округах показатели температуры на 15–16 градусов выше привычных значений.

Александра Журавская
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