Синоптик Тишковец предупредил о наступлении настоящей зимы в Москве на выходных
В субботу в городе начнутся сильные снегопады. Обложка © freepik.com / freepik
Москва скоро встретит настоящую зиму. По прогнозу ведущего специалиста метеорологического центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, уже в субботу столицу ожидают мощные снегопады. Об этом он сообщил в своём телеграм-канале.
Он отметил, что в субботу начнётся формирование устойчивого снежного покрова высотой в четыре-шесть сантиметров, что соответствует климатической норме для этого времени года. Так что жители Москвы могут начинать готовиться к зимним условиям уже с предстоящих выходных.
«А в Можайском районе Подмосковья уже снеговика можно слепить — скоро и в Москве, готовимся. <...> В воскресенье вдохнем настоящего зимнего воздуха», — написал Тишковец. В этот день ожидается солнечная погода без осадков с дневной температурой от минус двух до минус пяти градусов. В течение следующей недели температура может опуститься до минус восьми градусов.
До этого Тишковец сообщал, что циклон «Каэтано» приближается к Москве. Как раз он и накроет столицу в субботу, а также принесёт с собой осадки высотой 9–11 миллиметров. При этом синоптик склоняется к тому, что предстоящая зима будет скорее тёплой и снежной.
Напоминаем, что до этого гидрометцентр зафиксировал аномально тёплую зиму по всей России. Превышение нормы прогнозируется во всей Сибири, в Тюменской и Курганской областях, а также в западных регионах Якутии. В некоторых округах показатели температуры на 15–16 градусов выше привычных значений.