«Орешник» (ракета)
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 ноября, 17:12

У берегов японской префектуры Исикава произошло землетрясение магнитудой 6,4

В центральной части Японии произошли подземные точки магнитудой 6,4. Об этом говорится на сайте национального метеорологического управления государства.

Японские метеорологи сообщают, что эпицентр сейсмической активность находился в префектуре Исикава, а её очаг залегал на глубине 10 километров. Угроза наводнения не объявлялась.

В акватории Сочи произошло землетрясение магнитудой 3,3
В акватории Сочи произошло землетрясение магнитудой 3,3

А вчера сейсмическая активность магнитудой 5,1 была зафиксирована у восточного побережья Окинавы. О разрушениях и пострадавших не сообщалось, также обошлось и без цунами.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / 7maru

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Япония
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar