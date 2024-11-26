У берегов японской префектуры Исикава произошло землетрясение магнитудой 6,4

В центральной части Японии произошли подземные точки магнитудой 6,4. Об этом говорится на сайте национального метеорологического управления государства.

Японские метеорологи сообщают, что эпицентр сейсмической активность находился в префектуре Исикава, а её очаг залегал на глубине 10 километров. Угроза наводнения не объявлялась.