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25 ноября, 08:11

Сильное землетрясение зафиксировано у берегов Японии

Неподалёку от японской Окинавы произошло землетрясение магнитудой 5,1

Землетрясение магнитудой в 5,1 было зафиксировано рядом с восточным побережьем острова Окинава в Японии. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По данным специалистов, эпицентр располагался в 90 км к юго-востоку от города Наха, население которого составляет около 300 тысяч человек. Очаг находился на глубине 10 километров.

Информации о разрушениях и пострадавших не поступало. Угроза цунами также не объявлялась.

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Ранее Life.ru сообщал, что у южного побережья Японии произошло мощное землетрясение. Магнитуда подземных толчков тогда составила шесть баллов. Эпицентр находился рядом с островом Осима. Очаг располагался на глубине 10 километров.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Toby Howard

Владимир Озеров
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