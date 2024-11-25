Сильное землетрясение зафиксировано у берегов Японии
Неподалёку от японской Окинавы произошло землетрясение магнитудой 5,1
Землетрясение магнитудой в 5,1 было зафиксировано рядом с восточным побережьем острова Окинава в Японии. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
По данным специалистов, эпицентр располагался в 90 км к юго-востоку от города Наха, население которого составляет около 300 тысяч человек. Очаг находился на глубине 10 километров.
Информации о разрушениях и пострадавших не поступало. Угроза цунами также не объявлялась.
Ранее Life.ru сообщал, что у южного побережья Японии произошло мощное землетрясение. Магнитуда подземных толчков тогда составила шесть баллов. Эпицентр находился рядом с островом Осима. Очаг располагался на глубине 10 километров.
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