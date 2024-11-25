Сильное землетрясение зафиксировано у берегов Японии

Землетрясение магнитудой в 5,1 было зафиксировано рядом с восточным побережьем острова Окинава в Японии. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По данным специалистов, эпицентр располагался в 90 км к юго-востоку от города Наха, население которого составляет около 300 тысяч человек. Очаг находился на глубине 10 километров.

Информации о разрушениях и пострадавших не поступало. Угроза цунами также не объявлялась.