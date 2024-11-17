Мощное землетрясение зафиксировали на южных островах Японии

У южного побережья Японии произошло мощное землетрясение. Его магнитуда оценивается в шесть баллов. Об этом сообщает Главное метеорологическое агентство страны.

По имеющим данным, землетрясение началось в 21:16 по местному времени (15:16 по Москве). Очаг находился на глубине 10 километров. Также удалось локализовать его эпицентр — он находился у северо-восточного побережья острова Осима.

На данный момент информацию о разрушениях и пострадавших отсутствует. Предупреждение о потенциальном цунами не поступало.