Мощное землетрясение зафиксировали на южных островах Японии
У южного побережья Японии произошло землетрясение магнитудой 6
У южного побережья Японии произошло мощное землетрясение. Его магнитуда оценивается в шесть баллов. Об этом сообщает Главное метеорологическое агентство страны.
По имеющим данным, землетрясение началось в 21:16 по местному времени (15:16 по Москве). Очаг находился на глубине 10 километров. Также удалось локализовать его эпицентр — он находился у северо-восточного побережья острова Осима.
На данный момент информацию о разрушениях и пострадавших отсутствует. Предупреждение о потенциальном цунами не поступало.
Ранее землетрясение случилось 31 октября на территории Бурятии. Его магнитуда составила 4,1. В населённых пунктах толчков не ощущалось. Объекты жизнеобеспечения работали в регионе в обычном режиме.
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