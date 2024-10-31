Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в Бурятии севернее озера Байкал

Землетрясение магнитудой 4,1 произошло севернее озера Байкал в Бурятии, но в населенных пунктах толчков не ощущалось.

«В Северо-Байкальском районе зарегистрировано сейсмособытие, эпицентр находился в 26 километрах северо-западнее Холодного. По данным ЕДДС района, толчков в населенных пунктах не было. Объекты жизнеобеспечения функционируют в обычном режиме», - сообщает республиканский главк МЧС РФ.

Напомним, что на днях на Камчатке зафиксировали землетрясение магнитудой 5,6, оно произошло в акватории Кроноцкого залива. А до этого и в Ольхонском районе Иркутской области произошло землетрясение магнитудой 5,8 балла в эпицентре. Подземные интенсивные толчки также появились в акватории озера Байкал.