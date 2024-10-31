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31 октября, 07:47

Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в Бурятии севернее озера Байкал

Землетрясение магнитудой 4,1 произошло севернее озера Байкал в Бурятии, но в населенных пунктах толчков не ощущалось.

«В Северо-Байкальском районе зарегистрировано сейсмособытие, эпицентр находился в 26 километрах северо-западнее Холодного. По данным ЕДДС района, толчков в населенных пунктах не было. Объекты жизнеобеспечения функционируют в обычном режиме», - сообщает республиканский главк МЧС РФ.

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Санду остолбенела, застав землетрясение в прямом эфире молдавского ТВ

Напомним, что на днях на Камчатке зафиксировали землетрясение магнитудой 5,6, оно произошло в акватории Кроноцкого залива. А до этого и в Ольхонском районе Иркутской области произошло землетрясение магнитудой 5,8 балла в эпицентре. Подземные интенсивные толчки также появились в акватории озера Байкал.

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Kandinsky 3.1 / Life.ru

Марина Фещенко
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