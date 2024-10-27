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27 октября, 08:22

Сильное землетрясение зафиксировали на Камчатке

Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в акватории Кроноцкого залива на Камчатке

На Камчатке зафиксировали землетрясение магнитудой 5,6, оно произошло в акватории Кроноцкого залива. Об этом сообщило МЧС России по региону.

«Ощущаемое землетрясение произошло 27 октября в 16:49. Магнитуда подземного толчка 5,6. Эпицентр находился в акватории Кроноцкого залива в 164 км восточнее села Мильково», — говорится в сообщении.

По данным камчатского филиала Единой геофизической службы РАН, сейсмособытие ощущалось на территории Петропавловска-Камчатского силой до 2 баллов. Угрозу цунами в регионе объявлять не стали.

В Синьцзяне на северо-западе Китая произошло землетрясение магнитудой 5,5
В Синьцзяне на северо-западе Китая произошло землетрясение магнитудой 5,5

Ранее сильное землетрясение случилось в Турции. Магнитуда достигла 6,1. Эпицентр стихийного бедствия находился в 46 километрах к востоку от города Малатья в одноимённой провинции, где в прошлом году после такого же явления образовался разлом плит.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Valeriy Trubitsyn

Наталья Афонина
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