Сильное землетрясение зафиксировали на Камчатке
Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в акватории Кроноцкого залива на Камчатке
На Камчатке зафиксировали землетрясение магнитудой 5,6, оно произошло в акватории Кроноцкого залива. Об этом сообщило МЧС России по региону.
«Ощущаемое землетрясение произошло 27 октября в 16:49. Магнитуда подземного толчка — 5,6. Эпицентр находился в акватории Кроноцкого залива в 164 км восточнее села Мильково», — говорится в сообщении.
По данным камчатского филиала Единой геофизической службы РАН, сейсмособытие ощущалось на территории Петропавловска-Камчатского силой до 2 баллов. Угрозу цунами в регионе объявлять не стали.
Ранее сильное землетрясение случилось в Турции. Магнитуда достигла 6,1. Эпицентр стихийного бедствия находился в 46 километрах к востоку от города Малатья в одноимённой провинции, где в прошлом году после такого же явления образовался разлом плит.
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