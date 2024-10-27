Сильное землетрясение зафиксировали на Камчатке

На Камчатке зафиксировали землетрясение магнитудой 5,6, оно произошло в акватории Кроноцкого залива. Об этом сообщило МЧС России по региону.

«Ощущаемое землетрясение произошло 27 октября в 16:49. Магнитуда подземного толчка — 5,6. Эпицентр находился в акватории Кроноцкого залива в 164 км восточнее села Мильково», — говорится в сообщении.

По данным камчатского филиала Единой геофизической службы РАН, сейсмособытие ощущалось на территории Петропавловска-Камчатского силой до 2 баллов. Угрозу цунами в регионе объявлять не стали.