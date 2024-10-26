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26 октября, 10:01

В Синьцзяне на северо-западе Китая произошло землетрясение магнитудой 5,5

В китайском городе Синьцзян, расположенном в Уйгурском автономном районе на северо-западе страны, зафиксировали землетрясение магнитудой 5,5. Информацию о подземных толчках сообщил Китайский сейсмологический центр.

«Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в 16:35 26 октября с глубиной очага 10 километров», — говорится в сообщении.

На данный момент информации о пострадавших и погибших нет. Известно, что в данном населённом пункте проживает порядка 2,7 миллиона человек.

В Турции сообщили о разрушениях после мощного землетрясения
В Турции сообщили о разрушениях после мощного землетрясения

А ранее мощное землетрясение магнитудой 6,1 произошло в Турции. Эпицентр стихийного бедствия находился в 46 километрах к востоку от города Малатья в одноимённой провинции, где в прошлом году после такого же явления образовался разлом плит.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / vchal

Мария Любицкая
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