В Синьцзяне на северо-западе Китая произошло землетрясение магнитудой 5,5

В китайском городе Синьцзян, расположенном в Уйгурском автономном районе на северо-западе страны, зафиксировали землетрясение магнитудой 5,5. Информацию о подземных толчках сообщил Китайский сейсмологический центр.

«Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в 16:35 26 октября с глубиной очага 10 километров», — говорится в сообщении.

На данный момент информации о пострадавших и погибших нет. Известно, что в данном населённом пункте проживает порядка 2,7 миллиона человек.