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16 октября, 09:40

В Турции сообщили о разрушениях после мощного землетрясения

Глава МВД Турции Ерликая: Три здания частично обрушились после землетрясения

Дома в Турции после землетрясения. Обложка © X / MOHAMMA47949502

Дома в Турции после землетрясения. Обложка © X / MOHAMMA47949502

В Турции из-за сильного землетрясения частично обрушились три дома. Об этом сообщил глава МВД страны Али Ерликая.

В Турции частично обрушились дома после землетрясения. Видео © X / MOHAMMA47949502

«После землетрясения магнитудой 5,9, произошедшего в Малатье, AFAD [Управление по ЧС] и наши соответствующие учреждения продолжают изучение ситуации на местах в провинциях Малатья, Диярбакыр, Шанлыурфа, Элязыг, Батман и Тунджели. Частичное обрушение произошло в общей сложности в трёх зданиях. По одному инциденту в Малатье, Шанлыурфе и Элязыге», — написал министр в соцсети X.

Ерликая уточнил, что жертв или потерь имущества в результате землетрясения нет. По словам главы МВД, на горячую линию экстренной помощи поступило «374 звонка и сообщения, из которых 341 уведомительные о ситуации, а 33 — с просьбами о помощи».

В Управлении по чрезвычайным ситуациям Турции (AFAD) отметили, что специалисты работают на месте обрушений, а также оценивают последствия землетрясения. Власти местных провинций сообщили, что стихийное бедствие не носит чрезвычайный характер. Между тем в Малатье, которая стала эпицентром, объявили каникулы в школах. Кроме того, по данным AFAD, на некоторых зданиях есть трещины, поэтому жителей просят туда временно не заходить.

На Тайване произошло землетрясение магнитудой 5,3
На Тайване произошло землетрясение магнитудой 5,3

Ранее сообщалось, что в Турции произошло сильное землетрясение магнитудой 6,1. Эпицентр стихийного бедствия находился в 46 километрах к востоку от города Малатья в одноимённой провинции, где в прошлом году после такого же явления образовался разлом плит.

Дарья Нарыкова
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