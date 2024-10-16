В Турции сообщили о разрушениях после мощного землетрясения

В Турции из-за сильного землетрясения частично обрушились три дома. Об этом сообщил глава МВД страны Али Ерликая.

В Турции частично обрушились дома после землетрясения. Видео © X / MOHAMMA47949502

«После землетрясения магнитудой 5,9, произошедшего в Малатье, AFAD [Управление по ЧС] и наши соответствующие учреждения продолжают изучение ситуации на местах в провинциях Малатья, Диярбакыр, Шанлыурфа, Элязыг, Батман и Тунджели. Частичное обрушение произошло в общей сложности в трёх зданиях. По одному инциденту в Малатье, Шанлыурфе и Элязыге», — написал министр в соцсети X.

Ерликая уточнил, что жертв или потерь имущества в результате землетрясения нет. По словам главы МВД, на горячую линию экстренной помощи поступило «374 звонка и сообщения, из которых 341 уведомительные о ситуации, а 33 — с просьбами о помощи».

В Управлении по чрезвычайным ситуациям Турции (AFAD) отметили, что специалисты работают на месте обрушений, а также оценивают последствия землетрясения. Власти местных провинций сообщили, что стихийное бедствие не носит чрезвычайный характер. Между тем в Малатье, которая стала эпицентром, объявили каникулы в школах. Кроме того, по данным AFAD, на некоторых зданиях есть трещины, поэтому жителей просят туда временно не заходить.