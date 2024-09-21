На Тайване произошло землетрясение магнитудой 5,3

Землетрясение произошло в 18:51 по местному времени (13:51 мск) с эпицентром, расположенным в 29,4 км к северу от уезда Хуалянь. Очаг находился на глубине 17 км. На данный момент нет информации о пострадавших или разрушениях в населённом пункте, где проживает около 320 тыс. человек.