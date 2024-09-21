На Тайване произошло землетрясение магнитудой 5,3
Центральное метеорологическое управление Тайваня сообщило о зарегистрированных подземных толчках магнитудой 5,3 у восточного побережья острова.
Землетрясение произошло в 18:51 по местному времени (13:51 мск) с эпицентром, расположенным в 29,4 км к северу от уезда Хуалянь. Очаг находился на глубине 17 км. На данный момент нет информации о пострадавших или разрушениях в населённом пункте, где проживает около 320 тыс. человек.
Ранее Life.ru сообщал, что в Кемеровской области произошло мощное землетрясение магнитудой 4,6. Интенсивность в эпицентре при этом составляла 5,8 баллов. Местные жители сообщили, что от землетрясения пострадал дом культуры, полы в котором усыпаны обвалившейся штукатуркой. Также провал земли в Шерегеше стал в разы крупнее и глубже.
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