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21 сентября, 13:10

На Тайване произошло землетрясение магнитудой 5,3

Центральное метеорологическое управление Тайваня сообщило о зарегистрированных подземных толчках магнитудой 5,3 у восточного побережья острова.

Землетрясение произошло в 18:51 по местному времени (13:51 мск) с эпицентром, расположенным в 29,4 км к северу от уезда Хуалянь. Очаг находился на глубине 17 км. На данный момент нет информации о пострадавших или разрушениях в населённом пункте, где проживает около 320 тыс. человек.

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Ранее Life.ru сообщал, что в Кемеровской области произошло мощное землетрясение магнитудой 4,6. Интенсивность в эпицентре при этом составляла 5,8 баллов. Местные жители сообщили, что от землетрясения пострадал дом культуры, полы в котором усыпаны обвалившейся штукатуркой. Также провал земли в Шерегеше стал в разы крупнее и глубже.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / YAO23

Александра Мышляева
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