Санду остолбенела, застав землетрясение в прямом эфире молдавского ТВ
Майя Санду застала землетрясение в прямом эфире молдавского телеканала
Президент Молдавии Майя Санду застала землетрясение в прямом эфире. Реакция политика попала на видео.
Майя Санду застала землетрясение в прямом эфире молдавского телеканала. Видео © Moldova 1
На кадрах Санду даёт интервью на русском языке на телеканале Moldova 1. В конце беседе внезапно раздаётся грохот. В этот момент у Санду был очень удивлённый вид. Интервьюер посчитала землетрясением хорошим предзнаменованием.
Землетрясение, затронувшее Молдавию, Румынию, Украину и Болгарию произошло около 17:40, 16 сентября. Согласно данным румынского Национального института физики Земли, магнитуда подземных толчков составила 5,2. Эпицентр находился в сейсмической зоне Вранча, в уезде Бузэу. Очаг залегал на глубине 140 километров.
Ранее землетрясение застало врасплох грузинского телеведущего. Журналисту пришлось прервать прямой эфир и уйти на рекламу.