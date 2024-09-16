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16 сентября, 17:17

Санду остолбенела, застав землетрясение в прямом эфире молдавского ТВ

Майя Санду застала землетрясение в прямом эфире молдавского телеканала

Президент Молдавии Майя Санду застала землетрясение в прямом эфире. Реакция политика попала на видео.

Майя Санду застала землетрясение в прямом эфире молдавского телеканала. Видео © Moldova 1

На кадрах Санду даёт интервью на русском языке на телеканале Moldova 1. В конце беседе внезапно раздаётся грохот. В этот момент у Санду был очень удивлённый вид. Интервьюер посчитала землетрясением хорошим предзнаменованием.

Землетрясение, затронувшее Молдавию, Румынию, Украину и Болгарию произошло около 17:40, 16 сентября. Согласно данным румынского Национального института физики Земли, магнитуда подземных толчков составила 5,2. Эпицентр находился в сейсмической зоне Вранча, в уезде Бузэу. Очаг залегал на глубине 140 километров.

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Ранее землетрясение застало врасплох грузинского телеведущего. Журналисту пришлось прервать прямой эфир и уйти на рекламу.

Обложка ©

Moldova 1

Никита Никонов
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