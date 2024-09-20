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20 сентября, 06:46

Воронка в поле, трещины в домах: Мощное ночное землетрясение с афтершоками разбудило российский регион

В Кемеровской области произошло ночное землетрясение магнитудой от 4,6

Большая воронка в земле в Кемеровской области. Фото © Telegram / Кемерово с огоньком

Большая воронка в земле в Кемеровской области. Фото © Telegram / Кемерово с огоньком

В Кемеровской области ночью произошло мощное землетрясение магнидутой 4,6. Интенсивность в эпицентре при этом составляла 5,8 баллов, заявили в пресс-службе главного управления МЧС.

Последствия землетрясения в Кемеровской области. Видео © Telegram / Кемерово с огоньком

Эпицентр, по официальным данным, находился в посёлке Каз. Сейчас представители экстренных служб обследуют территории, находящиеся в 50 километровой зоне от эпицентра. Движение по автомобильным и железным дорогам не нарушалось, а все системы функционируют в штатном режиме, заверили в МЧС. Тем временем местные жители в Сети делятся кадрами.

В доме местной жительницы с потолка осыпалась штукатурка, а в ванной комнате со стен отвалилась плитка и появилась трещина. От землетрясения в Шерегеше пострадал и местный дом культуры, полы в котором усыпаны упавшей со стен и потолка штукатуркой.

Провал в земле в Шерегеше с высоты. Видео © Telegram / Кемерово с огоньком

Также опубликовано видео провала в земле в Шерегеше, снятое с высоты. Сама воронка была там ещё до землетрясения, но сейчас она стала в разы крупнее и глубже. Земля до сих пор продолжает осыпаться на дно огромной ямы. Местные жители утверждают, что землетрясений было несколько, но по всей видимости, за новые толчки они приняли мощные афтершоки.

Санду остолбенела, застав землетрясение в прямом эфире молдавского ТВ
Санду остолбенела, застав землетрясение в прямом эфире молдавского ТВ

Ранее в провинции Адана в центральной части Турции произошло сильное землетрясение магнитудой 5,7 балла. Эпицентр находился в 20 км к северо-востоку от города Козан. На данный момент там проживают примерно 88,1 тыс. человек.

Владимир Озеров
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