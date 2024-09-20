Воронка в поле, трещины в домах: Мощное ночное землетрясение с афтершоками разбудило российский регион

В Кемеровской области ночью произошло мощное землетрясение магнидутой 4,6. Интенсивность в эпицентре при этом составляла 5,8 баллов, заявили в пресс-службе главного управления МЧС.

Последствия землетрясения в Кемеровской области. Видео © Telegram / Кемерово с огоньком

Эпицентр, по официальным данным, находился в посёлке Каз. Сейчас представители экстренных служб обследуют территории, находящиеся в 50 километровой зоне от эпицентра. Движение по автомобильным и железным дорогам не нарушалось, а все системы функционируют в штатном режиме, заверили в МЧС. Тем временем местные жители в Сети делятся кадрами.

В доме местной жительницы с потолка осыпалась штукатурка, а в ванной комнате со стен отвалилась плитка и появилась трещина. От землетрясения в Шерегеше пострадал и местный дом культуры, полы в котором усыпаны упавшей со стен и потолка штукатуркой.

Провал в земле в Шерегеше с высоты. Видео © Telegram / Кемерово с огоньком

Также опубликовано видео провала в земле в Шерегеше, снятое с высоты. Сама воронка была там ещё до землетрясения, но сейчас она стала в разы крупнее и глубже. Земля до сих пор продолжает осыпаться на дно огромной ямы. Местные жители утверждают, что землетрясений было несколько, но по всей видимости, за новые толчки они приняли мощные афтершоки.