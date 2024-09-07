Мощное землетрясение всколыхнуло Турцию
В Турции произошло землетрясение магнитудой 5,7 балла
В провинции Адана в центральной части Турции произошло сильное землетрясение. Магнитуда достигла 5,7 балла, сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
Эпицентр стихии находился в 20 км к северо-востоку от города Козан. На данный момент там проживают примерно 88,1 тыс. человек. Информация о пострадавших, раненых жителях и разрушенных зданиях ещё не поступала. Очаг землетрясения залегал на глубине 12 км.
Ранее землетрясение зафиксировали на Камачтке. Магнитуда составила 5,3 балла. К счастью, сейсмическая активность не сказалась на населённых пунктах. Власти также не стали объявлять угрозу возникновения цунами.
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