Мощное землетрясение всколыхнуло Турцию

Эпицентр стихии находился в 20 км к северо-востоку от города Козан. На данный момент там проживают примерно 88,1 тыс. человек. Информация о пострадавших, раненых жителях и разрушенных зданиях ещё не поступала. Очаг землетрясения залегал на глубине 12 км.