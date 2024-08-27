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27 августа, 15:29

Рядом с Туапсе произошло землетрясение

МЧС: В Туапсинском районе произошло землетрясение магнитудой 3,5

В Туапсинском районе Краснодарского края 27 августа произошло землетрясение магнитудой 3,5. Об этом сообщило краевое управление МЧС. Эпицентр зафиксирован в 19 километрах от города Туапсе, на глубине 16 километров. Обошлось без пострадавших и разрушений.

К слову, землетрясения в районе Туапсе не являются частым явлением. Город находится в сейсмоактивной зоне, так как расположен на Кавказе, где сталкиваются несколько тектонических плит, но сильные землетрясения здесь довольно редки. Местные власти и службы мониторинга регулярно отслеживают сейсмическую активность, и в случае необходимости могут быть приняты меры для обеспечения безопасности населения.

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Ранее Life.ru рассказывал о мощном землетрясении, которое произошло на Камчатке 18 августа. После него в регионе ещё несколько недель будут ощущаться афтершоки. Камчатка находится на стыке нескольких тектонических плит, включая Тихоокеанскую плиту, что приводит к постоянным геологическим процессам и сейсмической активности.

Обложка ©

Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Алексей Берковиц
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