Рядом с Туапсе произошло землетрясение

В Туапсинском районе Краснодарского края 27 августа произошло землетрясение магнитудой 3,5. Об этом сообщило краевое управление МЧС. Эпицентр зафиксирован в 19 километрах от города Туапсе, на глубине 16 километров. Обошлось без пострадавших и разрушений.

К слову, землетрясения в районе Туапсе не являются частым явлением. Город находится в сейсмоактивной зоне, так как расположен на Кавказе, где сталкиваются несколько тектонических плит, но сильные землетрясения здесь довольно редки. Местные власти и службы мониторинга регулярно отслеживают сейсмическую активность, и в случае необходимости могут быть приняты меры для обеспечения безопасности населения.