На Камчатке зафиксировано землетрясение магнитудой 5,3

«Землетрясение силой до трёх баллов ощутили жители Камчатки. Магнитуда события составила 5,3. Расстояние от эпицентра до Петропавловска-Камчатского около 121 километра. Глубина залегания очага составила 36 километров под морским дном», — указано на сайте службы.

Ранее Life.ru сообщал о землетрясении, которое было зафиксировано 27 августа в Туапсинском районе Краснодарского края. Его магнитуда составила 3,5, а эпицентр располагался в 19 километрах от Туапсе, залегая на глубине 16 километров. К счастью, в ходе происшествия никто не пострадал, разрушений на земле также нет.