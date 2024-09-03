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3 сентября, 10:35

На Камчатке зафиксировано землетрясение магнитудой 5,3

В Камчатском крае зафиксирована сейсмическая активность магнитудой 5,3. Об этом проинформировали в Камчатском филиале Геофизической службы РАН.

«Землетрясение силой до трёх баллов ощутили жители Камчатки. Магнитуда события составила 5,3. Расстояние от эпицентра до Петропавловска-Камчатского около 121 километра. Глубина залегания очага составила 36 километров под морским дном», — указано на сайте службы.

На населённых пунктах сейсмическая активность не сказалась. Угрозу возникновения цунами не объявляли.

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Ранее Life.ru сообщал о землетрясении, которое было зафиксировано 27 августа в Туапсинском районе Краснодарского края. Его магнитуда составила 3,5, а эпицентр располагался в 19 километрах от Туапсе, залегая на глубине 16 километров. К счастью, в ходе происшествия никто не пострадал, разрушений на земле также нет.

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Shutterstock / FOTODOM / Kompac

Юрий Лысенко
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