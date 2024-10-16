Турция содрогнулась от мощного землетрясения вдоль линии разлома плит

В восточной части Турции произошло землетрясение магнитудой 6,1. Об этом сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Землетрясение произошло в 7:46 по времени UTC (10:46 по московскому времени) в 46 километрах к востоку от города Малатья в одноимённой провинции, где в прошлом году после такого же явления образовался разлом плит. Очаг стихийного бедствия залегал на глубине девять километров. О жертвах и пострадавших пока не известно.

Турция является одной из самых сейсмичных стран в мире, поскольку расположена между двумя крупными тектоническими плитами. Государство расположено на Анатолийской плите, которая образована Северо-Анатолийским разломом и Восточно-Анатолийским разломом. В феврале прошлого года в Турции в результате серии мощных землетрясений магнитудой 7,7 погибло 49 тысяч человек.