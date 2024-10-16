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16 октября, 08:22

Турция содрогнулась от мощного землетрясения вдоль линии разлома плит

В Турции произошло землетрясение магнитудой 6,1

В восточной части Турции произошло землетрясение магнитудой 6,1. Об этом сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Землетрясение произошло в 7:46 по времени UTC (10:46 по московскому времени) в 46 километрах к востоку от города Малатья в одноимённой провинции, где в прошлом году после такого же явления образовался разлом плит. Очаг стихийного бедствия залегал на глубине девять километров. О жертвах и пострадавших пока не известно.

В акватории Байкала произошло сильное землетрясение
В акватории Байкала произошло сильное землетрясение

Турция является одной из самых сейсмичных стран в мире, поскольку расположена между двумя крупными тектоническими плитами. Государство расположено на Анатолийской плите, которая образована Северо-Анатолийским разломом и Восточно-Анатолийским разломом. В феврале прошлого года в Турции в результате серии мощных землетрясений магнитудой 7,7 погибло 49 тысяч человек.

А ранее Life.ru сообщал, что на Тайване произошло землетрясение магнитудой 5,3. Очаг стихийного бедствия находился на глубине 17 километров, пострадавших не было.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Romy.Estradha

Дарья Нарыкова
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